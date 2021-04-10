Biri tecavüzü itiraf etti

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da 16 yaşındaki genç kıza henüz 14’ündeyken tecavüz ettikleri iddia edilen amcasının oğlu İ.G. (25), dayısının oğlu S.D. (24) ve Karpaz sakinlerinden S.Ç. (25) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada bebeğin babasının tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, zanlılardan S.Ç.’nin tecavüz suçlamasını kabul ettiği kaydedildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Erdim Kara, 17 yaşındaki müşteki kızın babasının, polise kızının 31 haftalık hamile olduğunu ve mahkeme huzurundaki zanlılar tarafından tecavüze uğradığı yönünde bilgi verdiğini anımsattı.

Polis müfettişi, bilgi almalarının akabinde, karantina otelinde bulunan müşteki kızdan ifade temin edildiğini ve zanlı İ.G.’nin, 2018 yılı içerisinde abisinin kaldığı öğretmen lojmanında ve müştekinin 16 yaşından küçük olduğu dönemde, tecavüz ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Polis müfettişi, yine aynı zanlının, 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ormanlık alanda kız tecavüz ettiğini ifade etti.

Bebeğin babası aranıyor



Polis, zanlı S.D.’nin ise 2020 yılı Ağustos ile Eylül aylarında kızı piknik alanına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Polis, S.Ç.’nin de 2020 yılı Kasım ayı içerisinde müştekinin çıplak resimlerini göstererek, tehdit ile tecavüz ettiğini söyledi.Zanlı İ.G.’nin, ifade vermediğini söyleyen Kara, iftiraya uğradığı beyanında bulunduğunu, zanlı Dağ’ın ise kız ile konuşup buluştuğunu ancak ilişkiye girmediğini söylediğini açıkladı. Kara, Sergen Çobanoğlu’nun ise suçunu kabul ettiğini açıkladı.Zanlıların cep telefonlarının, data incelemesinin sürdüğünü aktaran polis, 31 haftalık hamile kızın karnındaki bebeğin babasının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Polis, zanlıların serbest kalması halinde titizlikle yürütülen soruşturmanın etki altında kalacağını ifade ederek 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Yargıç Tutku Candaş, talep edilen süreyi onayladı.



