Büyük korku yarattı   

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Manisa Akhisar'da dün gece saat 22.22'de 5.6 büyüklüğünde, 22.25'te 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Artçı sarsıntılar devam ederken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,6 büyüklüğündeki deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan depremi Kandilli Rasathanesi 5,6 büyüklüğünde açıklarken AFAD 5,4 dedi.
AFAD saat 22:22’de meydana gelen depremin 6,98 km derinlikte meydana geldiğini bildirirken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 8,5 km derinliğinde yaşandığını belirtti.
Depremde can kaybı meydana gelmezken kimsenin yaralanmadığı da ifade edildi.
Artçı depremler devam etti
5,6’dan sonra meydana gelen 4’ten büyük artçı depremler şöyle;
* Saat 22:25’te Akhisar’da 4.4 büyüklüğünde,
* Saat 22:48’de Kırkağaç’ta 4.2 büyüklüğünde,
* Saat 23:17’te Akhisar’da 4,3 büyüklüğünde,
* Saat 00:24’te Akhisar’da 4,0 büyüklüğünde,
* Saat 00:30’da Akhisar’da 4,0 büyüklüğünde
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709