Büyük korku yarattı   

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Manisa Akhisar'da dün gece saat 22.22'de 5.6 büyüklüğünde, 22.25'te 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Artçı sarsıntılar devam ederken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,6 büyüklüğündeki deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan depremi Kandilli Rasathanesi 5,6 büyüklüğünde açıklarken AFAD 5,4 dedi.

AFAD saat 22:22’de meydana gelen depremin 6,98 km derinlikte meydana geldiğini bildirirken Kandilli Rasathanesi depremin yerin 8,5 km derinliğinde yaşandığını belirtti.

Depremde can kaybı meydana gelmezken kimsenin yaralanmadığı da ifade edildi.

Artçı depremler devam etti

5,6’dan sonra meydana gelen 4’ten büyük artçı depremler şöyle;

* Saat 22:25’te Akhisar’da 4.4 büyüklüğünde,

* Saat 22:48’de Kırkağaç’ta 4.2 büyüklüğünde,

* Saat 23:17’te Akhisar’da 4,3 büyüklüğünde,

* Saat 00:24’te Akhisar’da 4,0 büyüklüğünde,

* Saat 00:30’da Akhisar’da 4,0 büyüklüğünde