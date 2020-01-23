Kamera görüntüleri ele verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde bir evin bahçesine girerek klima motoru çalan Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Çevre kemaralarından tespit edilerek yakalanan ve 3 gündür tutuklu bulunan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Hasan Topaloğulları’nın hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları’nın 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45- 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların incelenenen çevre kameraları sayesinde aynı gün tespit edildiklerini belirtti.

Çalınan klima motorunun zanlıların tasarrufunda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırmaları ve iki kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.