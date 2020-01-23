Kamera görüntüleri ele verdi

Suna ERDEN
Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde bir evin bahçesine girerek klima motoru çalan Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Çevre kemaralarından tespit edilerek yakalanan ve 3 gündür tutuklu bulunan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan Hasan Topaloğulları’nın hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.
Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları’nın 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45- 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların incelenenen çevre kameraları sayesinde aynı gün tespit edildiklerini belirtti.
Çalınan klima motorunun zanlıların tasarrufunda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırmaları ve iki kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709