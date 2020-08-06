Aracında uyuşturucu bulundu

Girne’de trafik kazası yaptıktan sonra üzerinde uyuşturucu bulunan Kudret Evli tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı. Aracında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 2017 yılında da Girne’de kaza yapmış ve yine aracında uyuşturucu bulunmuştu.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.45 sıralarında Girne’de

Sedat Simavi Caddesi üzerinde kullanımındaki araç ile trafik kazası yaptığını söyledi. Polis, kaza yerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada; yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını belirten polis, ayrıca alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.