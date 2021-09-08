Aşı olmayanlara çağrı: Bu inattan vazgeçin!

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta aşılanma oranın yüzde 52’lerde olduğu belirtilirken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, aşının salgınla mücadelede en önemli koz olduğunu söyledi. Vatandaşlar, aşının hayat kurtardığını ifade ederek, “Haberlerden duyuyoruz ve okuyoruz. Yoğun bakımda olanların çoğunluğu aşısız kişilerdir. Hastalanırsak kolay atlatmamız için aşı şarttır” dedi. Bazılarının korktuğu bazılarının da karşı olduğu için aşı yaptırmadığını dile getiren vatandaşlar “Toplum, aile ve kendi sağlımız için aşı olmalıyız. Aşı olmayanlar da en kısa zamanda inadından vazgeçip, gerekeni yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Ahmet Özdemir

“Coronavirüse karşı aşımı yaptırdım. Yaptırdığım aşının iki dozunu da aldım. Coronavirüs ile ilgili çıkan aşılara yönelik herhangi bir endişe duymadım. Başta aileme ve diğer vatandaşlara karşı onların sağlığını riske atmamak adına aşımı yaptırdım. Birçok vatandaş aşıdan korkuyor veya karşı duruyor. Ancak bu salgınla mücadele etmek adına mecburen herkes aşı olacaktır. Herkese toplum sağlığı adına aşı olmaları çağrısını yapmak istiyorum.”

Hüseyin Kocadal

“Coronavirüse karşı aşımı yaptırdım. Aşı olarak AstraZeneca aşısını tercih ettim. Aşı yaptırmadan önce de aşı yaptırdıktan sonra da hiçbir endişe yaşamadım. Bence bu salgınla mücadele için herkes aşı olmalıdır. Birçok vatandaş aşı yaptırmaktan kaçıyor. Bu noktada korkulacak bir şeyin olmadığını söylemek istiyorum. Haberlerden görüyoruz yoğun bakımda olanların yüzde 70-80’i aşısız olanlardır. Bu nedenle en kısa sürede aşılarını herkes yaptırsın. Aşı hayat kurtarır.”

Ali Sivri

“Coronavirüse karşı çıkarılan aşılardan ben de oldum ve Sinovac aşısını tercih ettim. Aşımın iki dozunu da aldım. Birçok vatandaş aşıdan korkuyor veya karşı çıkıyor. Aşı olmayanların hastalığı daha ağır bir şekilde geçirdiğini biliyoruz. Önce aile sonra da toplum sağlığı için herkesin aşı olmasında yarar vardır. Salgından kurtulabilmemiz için aşı olmak şarttır.”

Yıltan Kürtoğlu

“Coronavirüs aşımın birincisini yaptırmıştım ikinci doz aşımı da olacağım. Aşıyı yaptırmadan önce aşı ile ilgili hiçbir endişe ve korku yaşamadım. Birçok vatandaş endişe yaşıyor ve aşı olmaya karşı. Onlara çağrım endişelenmemeleri, toplum, aile ve kendi sağlıklarını düşünerek aşılarını olmalarıdır. Virüse karşı mücadele edebilmek ve salgına yakalanırsak en azından hafif atlatmamız adına kesinlikle herkesin aşı olması gerekiyor.”

Ali Güvercin

“Coronavirüse karşı aşı yaptırdım ve Johnson &Johnson aşısını terci ettim. Aşı yaptırmadan önce de sonrasında da hiçbir endişe veya korku yaşamadım. Bazı vatandaşlar aşı yaptırmaktan korkuyor veya aşıya karşı çıkıyor. Bu yaşımıza kadar birçok çeşit hastalığa karşı aşı yaptırdık, şimdi bundan neden korkuyorlar anlamadım. Coronavirüs salgını ile mücadele edebilmek ve can kayıplarının yaşanmaması adına özellikle de toplum sağlığı adına kesinlikle herkes aşısını yaptırmalıdır.”

Savaş Taşralı

“Coronavirüs salgınında kullanılan aşılardan ben de yaptırdım. Aşı olarak Sinovac aşısını tercih ettim. Aşılardan yana hiçbir endişe ve korku yaşamadım sıram gelir gelmez ve bol bol aşı geldiği o dönemde gidip aşımı yaptırdım. Bazı kişiler aşıya karşı duruyor. Bence hiç endişelenmelerine gerek yok. Bu kadar insan bu aşıları yaptırdı ve bir şey olmadı. Toplum sağlığı ve bu salgından kurtulabilmek için kesinlikle aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor.”

Mustafa Adıyaman

“Coronavirüse karşı aşımı yaptırdım ve ikinci dozumu da olacağım. Aşımı küçük çocuğum olduğu için ve artan endişe verici vaka sayıları nedeniyle yaptırdım. Toplum içerisinde istemesek de temas halindeyiz. Önce ailem sonrasında da toplum sağlığı açısından aşımı yaptırdım. Birçok insan aşıya karşı duruyor ve bu insanlara çağrım bir an önce hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanların sağlığı için aşı olmalarıdır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021, 10:34