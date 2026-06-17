Hastaneye kaldırıldı

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Polat aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak müşahede altına alınırken, 19 yaşındaki araç sürücüsü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre kaza, 16 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ege Kılıç yönetimindeki VR 807 plakalı panelvan araç ile doğu istikametine doğru seyir halindeyken, Beşparmaklar Caddesi üzerinde dikkatsiz şekilde ilerlediği sırada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Doğan Polat’a (E-27) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya Doğan Polat yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Polat, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı. Caddede trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, kazanın etkisiyle bölgede kısa süreli yoğunluk oluştu.

Araç sürücüsü Ege Kılıç polis tarafından tutuklanırken, kazanın meydana geliş şeklinin tüm yönleriyle tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alkollü sürücü tutuklandı

Bir başka kaza da Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde meydana geldi.

Alkollü araç kullanan sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek su hendeğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre olay, 16 Haziran 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Gökmen Öztürk (E-45), 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SG 923 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja girdiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun solunda bulunan su hendeğine çarparak durabildi.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından yapılan kontrolde sürücünün 94 miligram alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü Gökmen Öztürk, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.