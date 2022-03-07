‘Kapatmayız’

Yerel yönetimlerin sayısının 28’den 12’ye indirilmesine yönelik reform girişimine karşı çıkan Dikmen Belediyesi saat 10.00’da, Yeniboğaziçi 16.00’da eylem yapacak. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada reform adı altında dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını savunan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, eylem kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniboğaziçi Belediyesi de geçtiğimiz Cuma günü almış olduğu eylem kararını dün bir kez daha sosyal medya hesabından bildirdi.

Çelebi: Herkesi bekliyoruz

Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eylemin bugün saat 10.00’da yapılacağını duyurdu. Çelebi, Dikmen Meydanı’nda buluşuyoruz, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yerel yönetimlerin sayısının 28’den 12’ye indirilmesine yönelik reform çalışmasına tepki göstermişti. Çelebi, reform adı altında dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını savunarak “Dikmen Belediyesini kapattırmayız, birileri istedi diye bölgemize ahıra çevirtmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi, çalışmanın hiçbir şekilde ne belediyelere nede halka bir katkı sağlamayacağını, ciddiyetten uzak olduğunu ileri sürmüştü.

Benli de karşı

Çelebi ve Zurnacılar’ın yanı sıra Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli de hükümetin gündeme aldığı belediyelerin sayısının azaltılması girişimine tepki göstermişti.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından “Gönyeli Belediyesi’ni kapattırmayacağız” başlığıyla paylaşım yapan Benli, Gönyeli’nin kendi ayakları üzerinde duran bir belediyesi olduğunu belirtmişti. Benli, “Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız” ifadelerini kullanmıştı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise yerel yönetimlerin sayısının 28’den 12’ye indirilmesine yönelik reform çalışmasına tepki göstermişti. Çelebi, reform adı altında dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını savunarak “Dikmen Belediyesini kapattırmayız, birileri istedi diye bölgemize ahıra çevirtmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi, çalışmanın hiçbir şekilde ne belediyelere nede halka bir katkı sağlamayacağını, ciddiyetten uzak olduğunu ileri sürmüştü.