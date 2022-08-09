Durum vahim

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, yeni ve mevcut cezaevinde toplam 722 tutuklu bulunduğunu belirtti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021-2022 adli yılı kapanışında konuşan Erdoğan, yeni cezaevinde 80 pozitif vaka olduğunu ve 120 civarında yeni tutuklunun pandemi nedeniyle merkezi cezaevine sevk edilmeden önce 7 günlük bekleme sürecinde olduklarını anlattı. Erdoğan, 10’u kadın 173’ü erkek, 9’u genç, 43’ü yabancı toplam 235’nin ağır cezalı mahkum olduğuna değindi. Erdoğan, cezaevinde hükümlü tutukluların 348 kişi, yargılanmayı bekleyen kişi sayısının ise 358 olduğunu belirtti.

Erdoğan, cezaevinde bulunan kişilerin uyruklarını da açıkladı. Erdoğan şu bilgileri verdi:

KKTC vatandaşı:192

TC uyruklu: 161

TC-KKTC vatandaşı: 89

Yabancı uyruklu: 280