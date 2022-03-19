Bağımlılık yapmazmış

Suna ERDEN

Gazimağusa’da düzenlenen operasyonda 150 adet ectasy (MDMA) türü uyuşturucu hapla yakalanan Muhammed Lamin Jobe hakkındaki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Sanığı 18 ay hapse mahkûm eden ağır ceza heyeti önemli noktalara değindi.

Sanığın tasarrufunda bulunan hapların en tehlikeli türlerden biri olduğuna değinen Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, tacirlerin “bağımlılık yapmaz, sağlığına iyi gelir, istediğinde bırakabilirsin” gibi yalanlarla uyuşturucu sattığına vurgu yaptı.

İhbar ele verdi

Kararın gerekçeleri okunmadan önce olgular aktarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ekim 2021 tarihinde Muhammed Lamin Jobe'un tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldığı belirtildi.

İhbar üzerine Muhammed Lamin Jobe'un ikametgâhının önünde, yol içerisinde tespit edildiği anımsatıldı.

Jobe'un alıkonularak üzerinde arama yapıldığı, 150 adet MDMA türü uyuşturucu hapların bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Muhammed Lamin Jobe’un 20 günü geçmemek koşulu ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Sanığın 7 Ekim 2021 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği ifade edildi.

18 ay ceza verildi

Olguların aktarılmasının ardından kararın gerekçeleri açıklandı. Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun sanığın işlediği suçun uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Başkan Aksun, sanığın bulundurduğu hapların insan sağlığını tehdit eden türlerden MDMA olmasını, uyuşturucunun miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan Aksun, tacirlerin “bağımlılık yapmaz, sağlığına iyi gelir, istediğinde bırakabilirsin” gibi yalanlarla uyuşturucu sattığına değindi. Aksun, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini belirtti. Aksun, Muhammed Lamin Jobe’yi 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.