Zamansız veda etti

Güzelyurt Vergi Dairesi çalışanlarından Meryem Gökağaçlı 49 yaşında hayata veda etti. Gökağaçlı’nın zamansız ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü. Gökağaçlı’nın cenazesi dün öğle namazının ardından Güzelyurt'ta, Yuvacık Mezarlığına defnedildi. Elde edilen bilgilere göre; Gökağaçlı, Thalassaemia hastasıydı. Gökağaçlı’nın vefatından dolayı taziye mesajı yayımlayan Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli arkadaşımız Meryem Gökağaçlı'nın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Camiamızın başı sağ olsun.”