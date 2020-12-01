Bariyerlerden anayola atladı

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Ercan-Yonca kavşağı yakınlarında 28 Mayıs 2017 yılında meydana gelen kazada karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Alexandrou’ya (68) çarparak, ölümüne neden olan taksi şoförü Fırat Demir (23) hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkûm edildi. Kararda hem sürücünün hem Andreas Alexandrou’nun hatalı olduğu belirtildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Umut İnan, sanık Fırat Demir’in işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Umut İnan, sanık Demir’in 100 kilometre hız tahdidi olan yolda 120 kilometre hızla seyretmesini ve yayayı 100 metre mesafeden görüp, hızını salim hadde indirememesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Umut İnan, Andreas Alexandrou’nun da bariyerleri atlayıp anayola giriş yapmasını sanık Fırat Demir lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra Fırat Demir’i 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.