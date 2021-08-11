Başından yaraladı

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da meydana gelen olayda Çağlar Yüksel’e sopa ile saldırıp başının yarılmasına neden olduğu iddia edilen Eşref Erensu dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.45 sıralarında Demirhan'da yaşayan Çağlar Yüksel’in ikametgâhının avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından darp edildiğini söyledi. Polis, Yüksel’in başına sopa ile vurulduğunu, 5 santimlik kesi oluştuğunu ifade etti.

Polis, Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, Yüksel’den 5 Ağustos’ta ifade aldıklarını; Eşref Erensu’dan şüphelendiğini beyan ettiğini ve 9 Ağustos 2021 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan emareler ve kişiler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan emarelere ve kişilere müdahale edebileceğini belirterek, 2 gün tutukluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.