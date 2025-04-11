Kurtulmak istemiş

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içerisinde amcasının oğlu olan M.B’yi (E-24) bıçaklayan Özgür Bekmez dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında bir gün ek tutuklama kararı verilirken, ifadesinde kuzeniyle sürekli rüyasında kavga ettiklerini gördüğünü, bu nedenle ondan kurtulmak için bıçakladığını söylediği aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 9 Nisan 2025 tarihinde saat 12.20’de KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içinde sürekli rüyasında kavga ettiklerini gördüğü yeğeni olan M.B.’yi, tasarrufundaki bıçakla sırtından, sol kol altından, dudağının yanından ve alnından yaraladığını mahkemeye aktardı.

Dört yerinden bıçakladı

Polis, vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanan M.B.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde rüyasında sürekli kuzen ile kavga ettiklerini gördüğünü ve kurtulmak için öldürmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlının Türkiye’de bir ay yatılı psikolojik tedavi gördüğünü belirten polis, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini aktardı.

Polis memuru, görgü tanıklarından ifade alınacağını söyleyerek, zanlının aleyhinde bir gün tutukluluk talep etti.

Psikolojik sorunlarım var

Mahkemede söz alan zanlı, “Psikolojik sorunlarım var. Sadece bıçağı bacağına değdirdim. Şikayetçi de değil. Psikolojik ilaçlar kullanıyorum, zaten o kişi kuzenimdir” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

