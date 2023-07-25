Benzeri görülmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'nın Sakarya bölgesinde dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen bir olay, özellikle bölge sakinlerinde büyük bir korku ve heyecan yarattı. ‘Terrace’ isimli 13 katlı apartmanın 89 numaralı dairesinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir patlama sonrasında yangın meydana geldi. Patlamanın olduğu dairede kalan 33 yaşındaki Şeref Uygun yangın merdiveni olmadığı için 8’inci kattan aşağıya atlayarak hayatını kaybetti.

Bazı görgü tanıkları ise Uygun’un, patlamanın etkisiyle savrularak sekizinci kattan düştüğünü iddia etti.

Olay dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Hafta sonu tatilini bitirerek, ertesi gün işbaşı yapmak üzere dinlenmeye geçen Mağusa sakinleri, sabaha karşı büyük bir patlama sesiyle irkildi. Patlamanın hemen ardından kentte siren sesleri de yankılanmaya başladı. Patlamanın gerçekleştiği Sakarya Bölgesi’ndeki Terrace isimli apartmana çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis aracı sevk edildi. Binanın 7 ve 8. katlarında büyük hasar meydana gelmesi nedeniyle, 13 katlı apartmanın üst katlarında kalanlar itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi. Patlamanın şiddetiyle eşyalar dışarı savrulurken, park halinde olan bazı araçların yanı sıra, karşı apartmanın camları da hasar gördü.

Atladı mı savruldu mu?

Patlamanın yaşandığı dairede kalan 33 yaşındaki Şeref Uygun, bazı görgü tanıklarının iddiasına göre, paniğe kapıldı ve 8. kattan beton zemine atlayarak yaşamını yitirdi. Bazı görgü tanıkları ise, Uygun’un patlamanın etkisi ile savrularak beton zemine düştüğünü iddia etti. Talihsiz gencin cenazesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın merdiveni yok

Öte yandan 13 katlı apartmanda yangın merdiveni olmadığı gözlemlendi. Bu nedenle binada kalanların itfaiye yardımıyla tahliye edildiği belirtildi.

Tüp emare alındı

Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için yoğun uğraş gösterirken, evde bulunan bir tüp gaz emare alındı. Güvenlik nedeniyle patlama anında apartmanı tahliye eden polis, dün öğle saatlerine kadar kimseyi binaya sokmadı. Apartman sakinleri, patlamanın olduğu saatten itibaren saatlerce apartman önünde bekledi.

Felaket, gün aydınlanınca netleşti

Facianın detayları gün aydınlanınca daha net ortaya çıktı. Patlama sonucu, diğer apartmanlardaki camların hasar görmesi ve çevreye savrulan eşya ve cam parçaları facianın dehşet verici boyutunu ortaya çıkardı.