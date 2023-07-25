Bir iğrençlik daha

Henüz 12 yaşında olan kız çocuğunun, 2 yıl süreyle üvey babasının cinsel saldırısına maruz kaldığı ortaya çıktı. İlk cinsel saldırının 2021 yılında, çocuk 10 yaşındayken gerçekleştiği belirtildi. Çocuğun maruz kaldığı cinsel saldırıyı kız kardeşine anlattığı, olayın bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi.

Mağdur çocuğun kız kardeşinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, üvey baba İ.K. gözaltına alındı.

Hakkında, “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada mağdur çocuk ile iki kız kardeşinin geceyi polis gözetiminde geçirdiği, bu süre zarfında annelerinin çocukları için polisle bağlantıya geçmediği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı İ.K.’nin, 2021 ve 2023 yılları arasında ikinci evliliğinden, şu an 12 yaşında olan üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın Temmuz 2023 tarihinde bildirildiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, 12 yaşındaki kızın ilk şikayetini kız kardeşi olan M.K.’ye yaptığını açıkladı.

Polis, mağdur çocuğun ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alındığını ifade ederek, araştırılması gereken birçok husus olduğunu söyledi.

Soruşturma memuru, mağdur kız ve iki kız kardeşinin geceyi polis gözetiminde geçirmesine rağmen öz annelerinin polis ile bağlantıya geçmediğini belirtti.

Polis, bu aşamada çocuk ve kardeşlerinin annesinin tespit edilip ifadesinin temin edilmesi gerektiğini anlattı. Birçok kişinin de ifadesinin temin edilmesi gerektiğini söyleyen polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara etki edebileceğini vurguladı.

Polis memuru, hakkında ciddi suçlamalarla soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.