Mirhabibi’nin gözü döndü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de yaşayan İranlı çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 35 yaşındaki İranlı adam, önce çakıyla karısının boğazını kesti, ardından başını beton zemine vurarak ağır yaralanmasına neden oldu.

Genç kadın tedavi altına alınırken, zanlı Mohsen Mirhabibi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay önceki akşam saat 20.30 sıralarında İskele’de İranlı çiftin evinde meydana geldi.

Mohsen Mirhabibi evinde tartıştığı eşi A.G.M.’yi (K-37), tasarrufunda bulundurduğu çakı ile boğazından yaraladıktan sonra başını beton zemine vurup darp ederek öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan genç kadın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Tutuklanan Mohsen Mirhabibi dün İskele’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalacağı belirtilirken, Mohsen Mirhabibi’nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.