Girne’ye bağlı Çatalköy’de dün akşam saatlerinde Kıbrıs Evleri mevkiinde yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu. Karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Öte yandan, son bir haftada ülke genelinde 25 yangın çıkarken, bu hafta hava sıcaklığının 45 derece dolaylarından seyredecek olmasından dolayı ormanlara giriş yasaklandı, kırmızı alarm verildi.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında Çatalköy'de Kıbrıs Evleri mevkiinde dere yatağında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, çevre halkı, Çatalköy - Esentepe Belediyesi'ne ait su tankerleri ile karadan; Orman Dairesi'ne ait helikopterle de havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Polis, uzun süre soğutma çalışmaları yapıldığını açıkladı.

Yangın riski arttı, kırmızı alarm verildi

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta ülkede toplam 25 yangına müdahale edildiğini, 706 bin 250 TL’lik zarar meydana geldiğini bildirirken, Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, kırmızı alarm verdiklerini duyurdu.

Güneş, Meteoroloji Dairesi’nin bu hafta hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseleceğini açıklaması üzerine, yangın riskine karşı cuma gününe kadar kırmızı alarm verdiklerini duyurdu.

Orman Dairesi Müdürü Güneş yaptığı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin verdiği bilgilere göre ülkenin sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacağını ve bu hafta sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkacağını ve bağıl nemin yüzde 20’nin altına düşeceğini belirtti.

28 Temmuz Cuma gününe kadar bir dizi önlem aldıklarını kaydeden Güneş, tüm ateşli piknik alanları ve ormanlara girişlerin yasakladığını duyurarak, vatandaşların gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

Güneş, Fasıl 60 Orman Yasası altından yayınlanmış “Orman Koruma Tüzüğü” Madde 18 (1)’in Orman Dairesi Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanarak ormanlara girişi yasakladıklarını kaydetti.