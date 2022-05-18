Hüseyin ÇİÇEK

Yapımı bir ay önce sona eren ancak uyarı levhaları koyulmayan Dörtyol-Beyarmudu anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Gazimağusa bölgesinde, Dörtyol ile Türkmenköy arasında yeni yapılan yolda seyreden Hamamd Ul Hasan yönetimindeki araç önce takla attı, ardından alev aldı. Kaza sonucu GR 826 plakalı araç tamamen yanarken, araç sürücüsü Hamamd Ul Hasan yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoldaki tehlikeye dikkat çekilmişti

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yoldaki tehlikeli durum geçtiğimiz Pazar günü yayımlanan Diyalog gazetesinde yer aldı. ‘Acil önlem alınmalı’ başlığı ile yayımlanan haberde bir ay önce tamamlanan yolda herhangi bir uyarı levhası bulunmadığı, yol kenarları ile şeritleri ayıran çizgilerin çizilmediği, özellikle akşam saatlerinde yolu kullanan sürücüler için büyük tehlike oluşturduğu okuyuculara aktarıldı.

Önce takla attı, ardından alev aldı

Yolun tamamlanmasının ardından meydana gelen ilk kazada yaralanan Hamamd Ul Hasan’ın tedavi altında olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili açıklama yaptı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, önceki akşam saat 20.00 sıralarında, Türkmenköy - Dörtyol Anayolu üzerinde,25 yaşındaki Hamamd Ul Hassan, yönetimindeki GR 826 plakalı salon araç ile Türkmenköy çemberinden Dörtyol istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.