Hiç durmadan soktu çıkardı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde meydana gelen olayda kendisine ve ailesine hareket ettiği gerekçesiyle patronu Oğuz Uncu’yu tornavidayla yaralayan Hasan Kavuzkoz, katle teşebbüs suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının, işvereninin vücudunun çeşitli yerlerine toplam 8 kez tornavida soktuğu açıklandı. Zanlının olay yerindeki kamera kayıtlarını söküp aldığı, ayrıca patronunun parasını çaldığı da belirtildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 16 Mayıs 2022 tarihinde, saat 15. 00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı Hasan Kavuzkoz’un eşine ve çocuğuna sövdüğü gerekçesi ile 19 santimlik tornavidayla işvereni olan Oğuz Uncu’ya saldırdığını belirtti. Polis, zanlı Hasan Kavuzkoz’un tornavidayı Uncu’nun başına, ensesine, sırtına olmak üzere toplam 8 kez sokup çıkardığını açıkladı.

Tedavi altında

Polis memuru, zanlı Hasan Kavuzkoz’un, işvereni üzerindeki 300 lirayı ve olay yerindeki kamera kayıtlarını da söküp aldığını ifade etti. Yaralanan Oğuz Uncu’nun ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, tedavisinin ardından müşahede altına alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlı Hasan Kavuzkoz’un 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında katle teşebbüs, soygun ve yaralama suçlarından soruşturma başlatılan zanlı Hasan Kavuzkoz’un ilk etapta 3 gün süreyle polis nezaretinde kalmasına emir verdi.

