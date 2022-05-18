Çete görevde

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu, şiddet, hırsızlık ve soygun olaylarında ürkütücü artışlar yaşanıyor. Suçlarda, Afrika kökenlilerin başı çektiği ve polisin de tutuklama aşamasında ciddi zorluklar yaşadığı görülüyor. Son olay, önceki gün Lefkoşa’da meydana geldi.

Haspolat bölgesinde Abdul Hashiru Bangura isimli şahsın evini basan Ugochukwu Godwin Ibejide ve Uche Charles Nwaodika, bilgisayarını, cep telefonunu, parasını, arabasının koçanıyla evraklarını çaldı. Şikâyet üzerine tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olaya karışan bir şahsın da arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Godwin Ibejıde, Uche Charles Nwaodıka ve henüz ismi tespit edilemeyen siyahi erkek bir şahsın 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Haspolat'ta sakin Abdul Hashiru Bangura ve Osman Daniel Sesay'ın ikamet ettiği daireye zorla girdiklerini söyledi.

Polis, 3 zanlının Bangura’ya ait bir adet laptop, bir adet cep telefonu, 200 Euro nakit parayı ve KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracın koçanını, seyrüsefer ve sigorta belgelerini aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların kendilerine engel olmak isteyen Bangura’nın ev arkadaşı Osman Daniel Sesay’ı itekleyerek fiili şiddet kullanıp soygun suçu işlediklerini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlılardan Uche Charles Nwaodıka'nın üzerine yapılan aramada arka cebinde KC araç koçanı, seyrüseferi, sigortası ve gri renk erkek cüzdanı bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve aranan bir kişi olduğunu söyleyip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan Godwin Ibejıde, Abdul Hashiru Bangura’nın kendisine ve ağabeyine ait cep telefonlarını zorla alındığını ileri sürdü. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, ayrıca iddialarının da araştırılmasına emir verdi.