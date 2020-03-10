Biri cezaevine gitti

Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine defalarca giderek ölüm tehditleri yağdırdıkları iddia edilen Altu Güvenateş ile Yunus Emre Açan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların Erdoğdu’yu “Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek tehdit ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan’ın 2020 yılı Ocak-Mart ayları arasında alacak- verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine defalarca giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Altu Güvenateş’in KKTC, zanlı Yunus Emre Açan’ın Türkiye vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Yunus Emre Açan’ın 15 günü geçmeyen bir süre cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.

Altu Güvenateş ise 3 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.