Dünyada salgın haline gelen corona virüsü (Covid 19) Kıbrıs’ın güneyine de sıçradı.

Limasol'da 25 yaşında ve Güney Lefkoşa'da 64 yaşındaki iki kişide virüs tespit edildi. İki hastaya yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

İoannou, Limasol'da 25 yaşında ve Lefkoşa'da 64 yaşında iki kişide corona virüs olduğunu kaydetti. Vakaların Pazartesi günü corona virüs için test edilen 42 kişi arasından çıktığı ifade eden Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, 25 yaşındaki vakanın İtalya'ya seyahat etmiş olduğunu ve 26 Şubat'ta Milano'dan Güney Kıbrıs’a döndüğünü belirtti. Konstantinos İoannou, 64 yaşında vakanın ise 3 Mart'ta İngiltere'den döndüğünü açıkladı.

Hastanın biri doktor

Bu arada virüs saptanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü Müdürü Hrisullis Kokkinos olduğu açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanlığı, hastanın semptomlarının sakin, durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Bunu açıklamaktaki amaçlarının, doktorla temasa geçen hasta ve çalışma arkadaşlarının haberdar edilmesi ve test yapmalarının sağlanması olduğu belirtildi

Birçok kişi karantinada

Öte yandan Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir askerin corona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi, corona virüs şüphesiyle karantinaya alınan Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum ile RMMO askerinin kısa bir süre önce Yunanistan’da, Patra’da bulunduklarına dikkat çekti.

Gazete Omorfitas Polis Karakolunun, geçtiğimiz Cumartesi akşamı kapatılarak dezenfekte edildiğini ayrıca bahse konu tutukluyla temas içinde olan polislerin, avukatların ve diğer tutukluların da inceleme altına alındığını yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rum askerin tedbir amaçlı olarak bugün de karantinada kalacağını belirtti.

Gazete haberinde, ev karantinasında bulunan kişiler listesine 28 kişinin daha eklendiğini de yazdı.

28 kişiden 18’nin Güney Lefkoşa’daki özel okul öğrencileri ile 2 öğretmen olduğunu yazan gazete, diğer 10 kişinin ise Barselona’ya gezi için gittiğini ve corona virüs taşıyan kişi ile birlikte seyahat ettiklerini yazdı.

Gazete bu kişilerin 28 Şubat tarihinde Atina üzerinden bir uçuşla Ada’ya döndüklerini, geçtiğimiz Cuma akşamı ise uçak yolculuğu sırasında corona virüslü kişi ile birlikte seyahat ettikleri konusunda bilgilendirildiklerini belirtti.

Habere göre bu kişiler, evlerinde gözlem altında kalacak ve Ada’ya döndükleri günden itibaren 14 günün dolmasını bekleyecek.