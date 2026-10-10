Mersinlik inledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu yakınlarındaki Mersinlik Piknik Alanı’nda, kendisiyle sevgili olmayı reddeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kıza zorla alıkoyma, darp ve tecavüz suçlarını işlediği iddia edilen 22 yaşındaki C.K.M. tutuklandı. Genç kızın, zanlının başına taşla vurarak kaçmayı başardığı olayla ilgili soruşturma sürerken zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 7 gün tutukluluk emri alındı.

Polisin iddialarına göre olay, 5 Ekim Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında, Geçitkale ile Tatlısu arasında bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda meydana geldi. Zanlının, kendisiyle sevgili olmayı reddeden arkadaşı olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızı aracının içerisinde zorla alıkoyduğu, darp ettikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Genç kızın, yaşadığı dehşet sırasında olay yerinde bulduğu taşla zanlının başına vurarak kaçtığı belirtildi. Aynı gün polise giderek şikâyetçi olan müşteki, hastaneye götürülerek doktor kontrolünden geçirildi. Kısa sürede tespit edilerek tutuklanan C.K.M., soruşturma kapsamında ek tutukluluk talebiyle dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Arka koltukta saldırdığı iddiası

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Salih Minifoğlu, zanlı C.K.M.’nin 5 Ekim’de saat 06.30 sıralarında Mersinlik Piknik Alanı’nda, aracının arka koltuğunda, kendisiyle sevgili olmayı reddeden 22 yaşındaki müştekiyi eliyle koltuğa bastırarak darp ettiğini ve ardından zorla tecavüz ettiğini açıkladı.

Müştekinin, zanlının başına olay yerinde bulduğu taşla vurduktan sonra kaçtığını belirten polis, genç kızın aynı gün şikâyette bulunduğunu ve doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bildiren polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme, soruşturmanın sürdürülebilmesi için zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.