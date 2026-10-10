İkisi serbest

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 51 gram ağırlığında hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Sudan uyruklu M.A.A.A.(E-26), A.A.B.E.(E-22) ve A.E.H.E.(E-21) yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan sabıkası olan şahıs cezaevine gönderilirken, ikisi teminatla serbest kaldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, zanlıların birlikte kaldıkları apartman dairesinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından arama yapıldığını söyledi.

Polis, ihbar üzerine yapılan aramada mutfak masası üzerinde çeşitli ebatlarda 9 adet poşet içerisinde toplam yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti.

A.E.H.E.’nin üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırının içerisinde peçeteye sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktaran polis, M.A.A.A.’nın üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu pantolonun sağ arka cebinde hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlıların 11 gündür tutuklu olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, M.A.A.A. ile A.A.B.E.’nin açıkta davası ve sabıkası bulunmadığını kaydederek uygun bir teminat talep etti. Polis, A.E.H.E.’nin ise açıkta iki davası bulunduğunu belirterek davaları görülünceye kadar cezaevine gönderilmesini istedi.

Mahkeme, M.A.A.A. ile A.A.B.E.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 100 bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için bir kefilin 400 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada iki gün polise giderek ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

Yargıç, A.E.H.E.’nin ise davaları görülünceye kadar bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

