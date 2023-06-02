‘Mazda Familya’ her yerde aranıyor

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerin ardından destek amaçlı KKTC’den gönderilen ekiplerin içerisinde yer alan uzman çavuşun, Ercan’a bıraktığı araba çalındı.

Elde edilen bilgilere göre; aracın sahibi uzman çavuş Hakan Arı, deprem dolayısıyla 10 Mart 2023 tarihinde Kahramanmaraş’a gitti.

Arı, giderken aracını Ercan Havalimanı yakınlarında park etti. Uzun süre deprem bölgesinde kalan Arı bir hafta önce KKTC’ye geldi. Ancak Arı aracını park ettiği yerde bulamadı. Olayın polise bildirildiği öğrenilirken, sosyal medyadan paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda aracın JB447 plakalı Mazda Familya beyaz renk olduğu kaydedilirken, görenlerin 0542 882 58 10 numaralı telefonu ulaşması istendi.

Bu arada aracın park edildiği yeri gören herhangi bir kamera olmadığı bilgisi elde edildi. Aylar önce park halinde bırakılan aracın ise ne zaman çalındığı netleşmezken, polisin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

