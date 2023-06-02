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Hepsini tek tek kutladı

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KKTC genelinde birincilik ve derece elde eden 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Şenkul’u ziyaret etti

Hepsini tek tek kutladı
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KKTC genelinde birincilik ve derece elde eden 23 Nisan İlkokulu öğrencileri, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.
Verilen bilgiye göre, KKTC futsal ve atletizm şampiyonlarının yanı sıra kickboks Kıbrıs birincisi (bireysel) ve basketbol KKTC dördüncüsü takımlarından oluşan öğrenci heyeti, okullarına ve takımlarına yapılan katkılardan dolayı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkürlerini iletti.
Öğrencilere, 23 Nisan İlkokulu Müdürü Kumru Kiremitçioğlu, Müdür Muavini Ahmet Özçaylı ve beden eğitimi öğretmenleri Rıza Erseven ile Hasan Saltuk eşlik etti.
 

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