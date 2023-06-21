Çanlar çalıyor !

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde otobüs durağı yakınındaki kaldırımda baygın halde yatan iki Nijeryalı, vatandaşların uyarısı üzerine polis tarafından tutuklandı. Ülkeye ‘öğrenci’ olarak giriş yapan Hillary Tenda Zvawaduma’nın 2 bin 646 günden beri ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Farirai Kilian Tambanewenyu’nun ise 993 günden beri kaçak olduğu belirtilirken, her ikisi de mahkeme emriyle cezaevine gönderildi.

Kaldırımda baygın vaziyette yatan Nijaryalıların yanlarında boş bira kutuları ve Panadol paketlerinin bulunduğunu söyleyen görgü tanıkları hapla birayı karıştırarak içiyor, bu şekilde düşük maliyetle kendilerinden geçiyorlar” diyerek, ülkede bu durumun ürkütücü bir hal aldığını söyledi. Vatandaşlar, binlerce Afrikalı’nın ülkede kaçak yaşadığını, ancak herhangi bir önlem alınmadığını belirterek, ilgililerin bu konuda ciddi önlemler almasını istedi.

Ülkeye öğrenci olarak gelen ancak uzun süredir kayıt yenilemeyen Nijeryalı zanlılar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2023 yılı Haziran ayı içerisinde saat 15.45 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da bulunan Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriyede bulunan CÖŞ ekiplerince tespit edildiğini söyledi. Polis, otobüs durağı yanındaki kaldırım üzerinde uyur vaziyette tespit edilen Zvawaduma ve Wenyu’nun, kalkmaları için uyarıldıktan sonra, ayağa kalkarak gelişi güzel el kol hareketleri yapıp uygunsuz tavır harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlıların suçüstü gereği tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrollerinde Zvawaduma’nın 2 bin 646, Tambanewenyu’nun ise 993 gündür ülkede yasal statüsü olmadığının tespit edildiğine dikkat çekti.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Gizmen, iki zanlının da bir ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını bağlanmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023, 10:02