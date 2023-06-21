Üretim ve pazarlama

Gönyeli’de gerçekleştirilen Kök Sökme Operasyonu kapsamında yakalanan, yapılan soruşturma sonucu Lefke’de özel bir serada hintkeneviri yetiştirdiği ortaya çıkan KKTC ve İngiliz vatandaşı Sami Fehim Fehim ile suçla bağlantılı tutuklanan Sudanlı Ahmed Merghani Sayed Ali hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, özel serada ele geçirilen uyuşturucu miktarının 4 kilo olduğu açıklandı.

Narkotik polisi, zanlının Fehim’in serada uyuşturucu yetiştirdiği suçlamasını kabul etmediğini; ancak evinden seraya çekilmiş bir elektrik kablosu olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polisi görünce kaçtılar

Soruşturmayı yapan polis, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında Gönyeli’de seyreden SZ 470 plakalı mavi renk Mazda aracın şüphe üzerine durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis memuru, bu esnada Ahmed Merghani Sayed Ali ve Sami Fehim Fehim’in araçtan inerek kaçmaya başladığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların kaçmaya çalışırken yola bir şeyler attıklarını ifade etti. Polis, zanlıların yakalandığını, yola attıkları poşetin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, Fehim’in attığı poşette yapılan aramada 5 adet ayrı ayrı foil kağıdı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, Ali’nin yola attığı pakette ise bir gram uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Özel seraya baskın

Polis, aynı gün Sami Fehim Fehim’in Yeşilırmak’ta bulunan ikametgahı ve çevresinde yapılan aramada evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde özel yapılmış sera belirlendiğini ifade etti.

Polis, serada yapılan aramada boyları bir ile bir buçuk metre arasında değişen ve plastik saksılarda yetiştirilmiş 4 kiloya denk gelen 13 kök hintkeneviri, bir adet vantilatör ve 100 metrelik uzatma kablosu bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, Ahmed Merghani Sayed Ali’nin ifadesinde Fehim’den 500 TL karşılığında uyuşturucu aldığı yönünde ifade verdiğini belirtti.

Polis, Sami Fehim Fehim’in uyuşturucu ziraatı, verme ve tasarrufu suçlarından, Sayed’in ise uyuşturucu tasarrufu ve alma suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Sami Fehim Fehim’i 2 ayı aşmayacak süreyle yargılanmak üzere cezaevine gönderirken, Ahmed Merghani Sayed Ali 8 bin TL nakit teminat ve 200 bin TL tutarında kefalet senediyle yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.