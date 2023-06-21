Tetikçi cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 27 Mayıs 2023 tarihinde Mustafa Zorer Motors isimli galerinin kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan Ahmet Erişik, Seymen Çimen, Hüseyin Tulup ve Ertan Yılmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Erişik Gazimağusa’da, Seymen Çimen, Hüseyin Tulup Girne’de, Ertan Yılmaz ise Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Erişik, tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi. Erişik’in olayda kullandığı silahı saklayan Seymen Çimen ve Hüseyin Tulup 15 bin, zanlıyı evinde saklayan Ertan Yılmaz ise 25 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli galeri, 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında kurşunlanmıştı. Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren galerinin vitrin camı ve duvarına toplamda 2 el ateş edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu zanlı Erişik, 31 Mayıs 2023 tarihinde yakalanmıştı.

Ahmet Erişik’in cep telefonu dökümü incelemelerinde, olayın akabinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bir taksi ile Girne’de bulunan bir arkadaşının evine gittiği ve içerisinde olayda kullanılan tabancanın olduğu turuncu renk spor çantayı Seymen Çimen’e teslim ettiği belirlenmişti.

Seymen Çimen’in de çantayı Hüseyin Tulup’a verdiği tespit edilmiş, Erişik’in ardından her iki zanlı da tutuklanmıştı.

Tulup’un çantayı aldıktan sonra Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı tespit edilmişti.

Ertan Yılmaz’ın da Ahmet Erişik’i gizlenmesi için Gönyeli’de bir eve götürdüğü ortaya çıkmıştı.