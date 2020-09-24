Narenciye üreticileri bugün eylem yapıyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) 3 milyon TL su borcu olduğu gerekçesiyle Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünün sulama motorlarının elektriğini kesti. Son bir haftadır narenciye ve tarım sulama motorlarının elektriğinin kesik olmasından dolayı bahçelerini sulayamayan üretici, isyan noktasına geldi.

Narenciye ve tarım sulama motorlarının elektriğinin kesik olmasından dolayı bahçelerini sulayamayan üretici, isyan noktasına geldi. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, üreticinin sulama birliğine borçları olmamasına rağmen motorların elektriğinin kesildiğini, bir haftadır üreticinin bahçesine bakamadığını ifade etti. Diyalog’a konuşan Dereliköylü, Üreticinin tek derdinin geçim olduğunu ancak bir haftadır bahçesine bakamadığını ifade ederek, bugün saat 17.30’da Akçay’da birinci yol girişinde uyarı eylemi yapacaklarını söyledi.



Dereliköylü, üreticinin ilgili mercilere su parasını ödediğini ancak sular komitesinin Kıb-Tek’e ödeme yapmadığını savundu. Borcun geçmişten kalan 10 yıllık bir borç olduğunu ve 3 milyon TL’yi bulduğunu ifade eden Dereliköylü, “Üreticinin günahı ne. Ödemesini yapıyor ancak çileyi yine o çekiyor” dedi.Dereliköylü şöyle devam etti: “Narenciye ve tarım sulama motorlarımızın elektriğinin kesik olmasından dolayı üreticilerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Narenciyesine zor şartlarda bakmaya çalışan ve yaklaşık tonu 2 liraya aldığı suyu bahçesinde kullanan üretici yok olmakla karşı karşıya bırakıldı. Köylünün Sulama Birliğine hiç borcu bulunmamasına rağmen motorların elektriklerini kesen yetkilileri bu sorunu çözmek için 5 gündür beklememize rağmen hiçbir sonuç alınmamıştır. Biz köylülerin şu an tek derdi geçimdir. Yetkilileri ve sorumluları seçim programlarına ara verip köylünün sorunlarını çözmeye defalarca davet etsek de maalesef hiç bir şekilde sonuç alamdık. Akçay 1'inci giriş yolu olan Saruhan Restorandın yanında uyarı eylemi yapacağız. Tüm köylümüz ve halkımızı eyleme destek vermeye davet ederiz.”