Şimdilik özgür

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda kendisine güldükleri gerekçesiyle iki kişiyi darp edip bıçaklayan Ahmet Karacuva dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olaydan 10 gün sonra yakalanan ve geçtiğimiz Pazar günü mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ahmet Karacuva’nın 9 Eylül 2020 tarihinde Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde kendisine güldükleri gerekçesiyle Enes Bayhan ve Cengiz Atila’nın boğazını sıkarak darp edip ettiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde taşıdığı bıçağı Cengiz Atila'nın karnına 2 kez, göğüs kısmına bir kez sokup yaraladığını ifade etti.



Polis, zanlının Enes Bayhan'ı da sağ el kısmından hafif bir şekilde bıçakla yaraladığını açıkladı.Polis, olayın akabinde başlatılan soruşturmada birçok kamera kaydının incelendiğini ve zanlının Ahmet Karacuva olduğunun tespit edilmesi üzerine 19 Eylül’de tutuklandığını mahkemeye aktardı.Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet, iki kefilin ise 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.