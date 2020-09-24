Çok pişman oldu

Girne’ye bağlı Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye gezen bir polis ekibi tarafından park halindeki araçta baygın bulunan ve üzerine yapılan aramamada uyuşturucu bulunarak tutuklanan İsmail Başeğmez hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının benzer sabıkası olmadığı belirtilerek, teminat istendi. Mahkemede söz alan zanlı ise pişmanlığını dile getirdi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı İsmail Başeğmez’in 19 Eylül 2020 tarihinde Lapta Karakolu’nda görevli bir ekip tarafından Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halindeki araç içerisinde baygın bir vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada bir miktar sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ifade etti.



Polis, yapılan tartımda zanlının tasarrufundaki maddenin 421 miligram olduğunun tespit edildiğini açıkladı.Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, çalışma izninin iptal edildiğini ve sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.