İki kişi yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli- Boğaz anayolu üzerinde dün meydana gelen kazada 24 yaşındaki Derviş Ahmet Kuşçu, önce bariyerlere ardından park halindeki araçlara çarptı. Kazada Kuşçu ile yanında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Ümit Tilki yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yapılan soruşturmada Kuşçu’nun kaza esnasında 65 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Elde edilen bilgilere göre; Gönyeli- Boğaz anayolu üzerinde Atatürk Caddesi’nde seyreden Derviş Ahmet Kuşçu, yönetimindeki JF 465 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce yolun solunda bulunan bariyerlere ardından da yol kenarında park halindeki iki araca çarptı.

Kısa sürede taburcu oldular

Yol kenarında park halindeki araçlar ise çarpmanın etkisi ile Ümit Erhan’ın ikametgâhına ait bahçe kapısına ardından da duvara vurarak durdu.

Kaza sonucu park halinde bulunan Özkan Ermez’e ait GT 911 plakalı araç ve Hamide Gündüz’e ait DE 172 plakalı araç maddi hasar görürken kazaya neden olan sürücü Derviş Ahmet Kuşçu ve araçta yolcu olarak bulunan Ümit Tilki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk yardım tedavilerinin ardından bir süre müşahede altında tutulan sürücü ve yolcu taburcu edilirken meydana gelen kaza ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 11:40