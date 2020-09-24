İki kişi yaralandı

Ömer KADİROĞLU
Gönyeli- Boğaz anayolu üzerinde dün meydana gelen kazada 24 yaşındaki Derviş Ahmet Kuşçu, önce bariyerlere ardından park halindeki araçlara çarptı. Kazada Kuşçu ile yanında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Ümit Tilki yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yapılan soruşturmada Kuşçu’nun kaza esnasında 65 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kısa sürede taburcu oldular
Yol kenarında park halindeki araçlar ise çarpmanın etkisi ile Ümit Erhan’ın ikametgâhına ait bahçe kapısına ardından da duvara vurarak durdu.
Kaza sonucu park halinde bulunan Özkan Ermez’e ait GT 911 plakalı araç ve Hamide Gündüz’e ait DE 172 plakalı araç maddi hasar görürken kazaya neden olan sürücü Derviş Ahmet Kuşçu ve araçta yolcu olarak bulunan Ümit Tilki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk yardım tedavilerinin ardından bir süre müşahede altında tutulan sürücü ve yolcu taburcu edilirken meydana gelen kaza ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor.