Suç ortağı aranıyor

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Güneyden kuzeye kaçak bir şekilde gelen Amrasy Ali 2 gün daha tutuklu kalacak

Suç ortağı aranıyor
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Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptıktan bir gün sonra yakalanan Pakistanlı Amrasy Ali hakkındaki soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz gün mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alınan zanlı dün yeniden duruşmaya çıkarıldı.
Zanlının ülkeye kaçak girmesini yardım eden bir şahsın arandığı belirtilerek, 2 gün ek süre istendi.
Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Amrasy Ali’nin 21 Eylül 2020 tarihinde Haspolat’ta askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yasal olmayan yolla KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. 

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Polis, zanlının 22 Eylül 2020 tarihinde zanlının tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak aleyhinde bir gün tutukluluk emri alındığını anlattı. 
Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkeye kaçak girişine yardım eden bir kişinin arandığını kaydeden polis, 2 gün ek süre istedi.
Talebi değerlendiren mahkeme zanlının tutukluluk süresini 2 gün daha uzattı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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