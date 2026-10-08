‘En temel hak’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, özel eğitimdeki eksiklerin ertelenemeyeceğini belirterek, “Her çocuk kendi ihtiyacına ve gelişimine göre eğitim alma hakkına sahiptir.” dedi.

Çeler, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel gereksinimli çocukların aileleriyle bir araya gelerek, dile getirilen sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkının yalnızca okulda bulunmakla sınırlı olmadığını ifade eden Çeler, çocukların rehber öğretmen, dil ve konuşma terapisti, güvenli ulaşım ve benzeri hizmetlere erişebilmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu ihtiyaçların ailelerin maddi imkanlarına bırakılamayacağını savunan Çeler, “Bu çocuklarımız için bir ayrıcalık değil, temel bir eğitim hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Ekinci: Köklü değişim şart

Bu arada TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, KKTC’nin ekonomik ve yönetsel yapısında köklü bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurulmasını savunduklarını belirten Ekinci, teknolojinin yalnızca belirli bir alanı değil, hayatın birçok alanını dönüştürecek temel bir araç olduğunu ifade etti.

Ekinci, internet erişiminin su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlar arasında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Reynar: Öğretmenlerin hakkı verilmeli

TDP Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar da, özel okullarda yıllarca görev yaptıktan sonra kamu öğretmenliğine geçen eğitimcilerin geçmiş hizmet sürelerinin mesleki kıdem hesabında yeterince dikkate alınmamasının mevzuat sorunu olduğunu belirterek, düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Reynar, Öğretmenler Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Yaylalı: Vatandaş fakirleşiyor

TDP MYK Üyesi, Ekonomi, Kalkınma, İstihdam ve Yerel İş Gücü Politikaları Sekreteri Erman Yaylalı ise eylül ayı enflasyon verilerinin ülkedeki ekonomik tablonun giderek ağırlaştığını ortaya koyduğunu, vatandaşların her ay daha da fakirleştiğini söyledi.

Eylül ayında enflasyonun yüzde 3,34, yılın ilk dokuz ayında yüzde 28,15, yıllık bazda ise yüzde 35,02 olarak gerçekleştiğine işaret eden Yaylalı, eylül ayında en yüksek aylık artışın yüzde 12,52 ile eğitim grubunda gerçekleşmesinin özellikle çocuklu aileler açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.