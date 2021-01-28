Doktor raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bir çiftlikte çalışan 8 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ç. (E-45) hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kız çocuğunun psikolog tarafından kontrol edildiği ancak raporun henüz çıkmadığı belirtilerek, ek süre istendi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 1 ile 17 Ocak günleri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Haspolat’ta ağıllar bölgesinde bir çiftlikte çalışan ve oradaki bir koğuşta kalan zanlının, ailesiyle birlikte aynı yerde kalan 8 yaşındaki çocuğu odasına götürüp cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Zanlının çocuğun pantolonunu çıkarıp, kalçasına sürtünerek cinsel istismar fiilini işlediğini kaydeden polis, meselenin 17 Ocak 2021 tarihinde kendilerine bildirildiğini açıkladı. Polis, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından çocuğun genel fiziki muayenesinin yapıldığını ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, çocuğun psikologlar tarafından kontrol edildiğini ancak doktor raporunun henüz çıkmadığını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.