Gençler yoğun bakımda

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Coronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek, yoğun bakımda ‘Daha önce hiçbir hastalığı olmayan gençlerin bulunduğunu’ bildirdi.

“Durum ciddiden bile ciddidir” diyen Gürkut, herkesin kurallara uymasını istedi.

Gürkut, hasta sayısının hızla arttığını belirterek maske kullanımının önemine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının da hastalanmaya başladığını bildiren Gürkut, virüsün fiziksel temasla geçtiğini anımsatarak “dokunmakla, sarılmak, kucaklaşmak, el sıkışmak, öpüşmekten geçer” dedi.

Özlem Gürkut açıklamasında şu noktalara dikkat çekti;

Lütfen, hasta sayılarımız hızla artıyor!

*Önceden farklı olarak daha fazla hastamızın hastanede yatarak tedavi alması gerekiyor.

*Yoğun bakımlarımızda çok daha genç, başka hiçbir hastalığı olmayan hastalarımız var.

*Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere. *Sağlık çalışanlarımız da hastalanmaya başladı; bu durumu daha da zorlaştırıyor.

Virüs ve hastalık bir kişiden diğerine;

-Maskesiz bir araya gelmekle,

-2 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süre bir arada olmakla,

süreye bakmaksızın fiziksel temasla (dokunmakla, sarılmak, kucaklaşmak, el sıkışmak, öpüşmek vb)

geçmekte/bulaşmaktadır.

Bunları yapmaktan kaçınınız!

Her kim olursa olsun, akrabanız, iş arkadaşınız, komşunuz, herkes virüsü taşıyormuş gibi davranınız!

Lütfen çok ama çok acil bir şey olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Kimseyle bir araya gelmeyiniz.

Sokağa çıkma yasağı bize eziyet olsun diye değil, insanlar bir araya gelmesin, hastalık yayılımı hız kessin diyedir.

Durum ciddiden bile ciddidir...”

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 11:35