Can kaybı iki oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Büyükkonuk ile Çayırova arasında Zühre Arkan’ın (39) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan 38 yaşındaki Meryem Gözütok da kurtarılamadı.

Kazanın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gözütok, tüm müdahalelere rağmen dün sabah yaşamını yitirdi.

Zühre Arkan’ın ardından Meryem Gözütok’un da hayatını kaybetmesi Büyükkonuk bölgesini yasa boğdu.

Kazada yaralanan Bayram Gözütok ile 16 yaşındaki kızı Sıla Gözütok’un bel kırığı teşhisiyle Nöroloji Servisinde tedavi altında olduğu, 10 yaşındaki Semih Gözütok’un ise tedbir amaçlı Acil Servis’te müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Meryem Gözütok'un cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Büyukkonuk Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Komşu köyde eğlenceler iptal edildi

Bölgeden iki kişinin genç yaşta hayatını kaybetmesi nedeniyle bazı bayram eğlenceleri de iptal edildi.

Komşu köy Kilitkaya’da faaliyet gösteren Garavolli Restoran yaşanan acı kayıplar nedeniyle bayram programlarını iptal ettiğini duyurdu. Restorandan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Bayram içi yapmayı düşündüğümüz müzikli eğlencemizi maalesef acı haber üzerine erteleme gereği duyduk, trafik kazasında yitirdiğimiz Zühre Arkan ve Meryem Gözütok’ a Allahtan rahmet yaslı ailelerine başsağlığı dileriz mekânları cennet olur İnşallah.”

Kazan nasıl olmuştu

Polisin açıklamasına göre, Büyükkonuk'ta sakin Zühre Arkan saat 21.00 sıralarında yönetimindeki MV 163 plakalı araçla Kaplıca'dan Büyükkonuk'a doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip, karşıdan gelen Büyükkonuk'ta sakin Bayram Gözütok yönetimindeki PF 989 plakalı araçla çarpışmıştı.

Kaza sonucu Zühre Arkan olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Gözütok, Meryem Gözütok, aracında bulunan 16 yaşındaki Sıla Gözütok ve 10 yaşındaki Semih Gözütok yaralanmıştı. Meryem Gözütok’un durumunun ağır olduğu belirtilmişti.