Pahalıya patladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir marketi arayarak 450 liralık sipariş veren ve eve gelen ürünleri sahte dolarla ödeyen Walid Almilthaji dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı üniversite öğrencisi olduğu için yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

450 liralık ürünleri ödemek için sahte 50 dolar veren zanlı 20 bin TL nakit teminat yatırmak zorunda kaldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, Walid Almilthajı’nin 18 Eylül 2021 tarihinde bir marketi arayarak evine ürün sipariş ettiğini söyledi. Polis, evine sipariş getirilen market malzemelerini ödemek için Muhammed Kürşat Gök' e sahte 50 dolar verdiğini açıkladı. Şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını belirten polis, üzerinde yapılan aramada 2 adet sahte 50 dolar bulunduğunu ifade etti.

Zanlının 5 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

