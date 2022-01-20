Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 572, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 226 yeni vaka saptandı. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, kuzeyde 715 hasta taburcu edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 20 bin114 test sonucunda 572 pozitif vakaya rastlandığını, 715 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, vakalardan 224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.

Tedavisi devam eden 6 bin 226 Covid-19 vakasından 6 bin 144’ü merkezi karantinada, 67’si pandemi merkezinde, 15’i ise yoğun bakımda bulunuyor.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1642

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4742

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114976.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 95 bin 650 test sonucunda 2 bin 226 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı dün saptananlarla birlikte toplam vaka sayısının 233 bin 82'ye ulaştığını, can kaybı yaşanmadığını ve toplam can kaybının 689'da kaldığını açıkladı.

248 kişinin tedavi gördüğü, 92'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.