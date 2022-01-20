Kanlı saldırı

Lefkoşa’da meydana gelen kavgada bir birlerini kırık içki şişesiyle yaralayan Abiola Afeez Adelaju ve Gideon Eyitemi Apoh dün mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlının kollarında kesi oluştuğu açıklandı.

Zanlıların Nijerya uyruklu ve üniversite öğrencisi olduğu belirtilirken, soruşturma amaçlı 2 gün süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 18 Ocak 2022 tarihinde saat 17.45 sıralarında Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde kavga ettiklerini söyledi. Polis, 181 promil alkol etkisi altında olan zanlı Abiola Afeez Adelaju ile Gideon Eyitemi Apoh’un bir birlerine kırık bira şişesi ile saldırdıkları açıklandı. Polis, her iki zanlının da kollarından yaralandığını ifade etti. Zanlıların tedavilerinin ardından gözaltına alındığını belirten polis, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Polis, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.