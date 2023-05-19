Çoğu sürat suçu işledi

Ülke genelinde polis tarafından önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, bin 344 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen bin 344 araç sürücüsünden 285’i rapor edildi. Çeşitli nedenlerden dolayı 50 araç trafikten men edilirken, en çok işlenen trafik suçunun sürat olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücülerin 123’ü belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan toplam 285 araç sürücü çeşitli trafik suçlardan rapor edildi.

Ayrıca 27’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 7’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere, toplam 50 araç ise trafikten men edildi.