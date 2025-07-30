‘Sessiz kalamayız’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) halkın kendi iradesinin tecelli ettiği, iradesini çizdiği; egemenlik, özgürlük ve varoluş mücadelesinin taçlandığı teşkilat olduğunu herkesin çok iyi bilmesi gerektiğini vurguladı. TMT ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a yönelik mesnetsiz, içi boş ve anlamsız saldırılar karşısında sessiz duramayacaklarını söyledi.

Öztürkler; Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Genel Başkanı Celal Bayar ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ziyarette yaptığı konuşmada, TMT ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a yönelik mesnetsiz, içi boş ve anlamsız saldırılar karşısında sessiz duramayacaklarını söyledi.

Öztürkler; Türk askeri, mücahitler ve TMT’nin verdiği mücadele olmasaydı bugün, adanın Yunanistan'a bağlanmış olacağını belirtti. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'la ilgili kitabı kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Öztürkler, “Bugün kendisini bu adaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk'ünün varoluşuna adayan Kurucu Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu çirkin ve çirkef saldırıyı da esefle kınadığımı ifade etmek istiyorum.” dedi.

Bayar: TMT efsane olmuş bir teşkilattır

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos 1958'de resmen kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı ile bütünleşerek milli bir kurtuluş savaşı verdiğini, Akritas planına karşı, kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile bir milli kurtuluş ordusu yaratıldığını belirtti.

Bayar, bu ordunun daha sonra mücahit ordusu olduğunu ve 11 yıl en zor şartlarda, abluka ve ambargolar altında, adanın yüzde üçlük bir bölümünde dünyadan tecrit edilmiş bir şekilde milli direniş sergilediğini kaydetti. Bayar, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nı sağlayanın kurucusu Rauf Raif Denktaş ile Türk Mukavemet Teşkilatı olduğunu da vurguladı.

Bayar, “Denktaş, bu mücadelenin her safhasında canla başla çalışmış bir kişidir. Hatta esareti dahi göze almış, Rum’a esir düşmüştür. Türk Mukavemet Teşkilatı ve anavatanın baskıları sayesinde kurtulmuş ve Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra özgür, egemen bir devlet kurabilmiş. Bunu da dünyaya ilan etmiş bir kişidir. Dolayısıyla ona yapılan saldırı hem yersiz hem zamansız ve gereksiz bir saldırıdır. Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı özleşmiş bir kurumdur. Onu birbirinden ayıramayız.” şeklinde konuştu.

Bayar, “Türk Mukavemet Teşkilatı efsane olmuş bir teşkilattır. Dünyada başarıya ulaşmış teşkilatlardan birisidir.” diyerek, ziyaret için teşekkürlerini sundu.

