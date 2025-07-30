

Maliye Bakanlığı, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi Yasası çerçevesinde hak sahiplerine “Gazilik Beratı” ve “Gazilik Kartı” takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Mavi Salonda yer alan törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, milletvekilleri, diğer yetkililer ve gaziler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende, mücahitlerle ilgili kısa video gösterimi yapıldı. Video gösterimi esnasında duygulu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; gazileri, aileleri yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, yerleşke ile ilgili bilgiler verdi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Tatar, devletin büyüdüğünü, geliştiğini, yeni yerleşke ihtiyacının da buradan oluştuğunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de hızlı bir şekilde tamamlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı görevi süresince Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle iki devlet siyasetini sürdürdüğünü ifade eden Tatar, bugüne kadar katıldığı tüm uluslararası platformlarda da bunu anlattığını söyledi.

Kıbrıs’ta egemenlik temelinde bir çözüm gerektiğini, federasyon tezine geçilmesi durumunda müzakerelerin “sıfır asker sıfır garanti” ile başlanacağını ifade eden Tatar, bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını, Erdoğan’ın da bunu her yerde söylediğini, iki devlete, KKTC’nin tanınması gerektiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Berova: KKTC kolay kurulmadı

Maliye Bakanı Özdemir Berova da törende yaptığı konuşmada, gazilerin KKTC'nin kuruluş sürecindeki önemine dikkat çekerek, "Bu devlet kolay kurulmadı. Şehitlerimizin, gazilerimizin, ailelerinin büyük emeği var" dedi. Gazilere teşekkür eden Berova, onların gösterdiği cesaret ve fedakârlığın asla unutulmayacağını vurguladı.

