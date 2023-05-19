Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Girne- Güzelyurt anayolunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Leyla Watt’a (57) çaparak ölümüne neden olduktan 3 ay sonra Alemdağ köyü yakınlarında düzenlenen Off Road yarışması öncesi meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki İlke Numan’ın yaşamını yitirmesine neden olan 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı hakkındaki davalar karara bağlandı. Sanık toplam 48 ay hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkında iki ayrı karar okundu. Heyet, öncelikle

3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında meydana gelen ve Leyla Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili kararı okudu.

Heyet, kazanın meydana geldiği yolda görüş mesafesinin açık olduğunu, aydınlatma bulunduğunu belirtti. Ağır ceza heyeti, sanığın hız limiti 65 olan yolda 77 kilometre süratle seyrederken, yayanın yola atıldığını, 40 metre fren yapmasına rağmen tam yolu geçecekken Watt’a çarptığını kaydetti.

Heyet, “Sanık 65 kilometre hızla gitseydi, yayayı görür görmez durabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Sanığın dikkatsiz ve ihmalkar araç kullanarak, bir kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden heyet, yayanın da az da olsa katkısal kusuru bulunduğunu vurguladı. Heyet, Watt’ın yaya geçidi olmayan bir yerden koşarak yola geçmeye çalışmasını katkısal kusur olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Ağır ceza heyet, sanığı Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kazadan dolayı sanığı 18 ay hapse mahkum etti.

İkinci karar: 30 ay hapis

Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın kararının ardından İlke Numan’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın kararı okundu.

Ağır ceza heyeti, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Kozanköy’de düzenlenen off -road yarışı kapsamında parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araçla toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu devrildiğini anımsattı. Heyet, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Heyet, sanığın yağmurlu bir günde çamurlu hale gelen yolda kaza yaptığını belirterek, “Yolun durumunu biliyordu, buna rağmen dikkatsiz ve ihmalkar davrandı” değerlendirmesinde bulundu. Heyet, Numan’ın aracın arka koltuğuna oturmak için arkadaşı olan sanığa ısrar ettiğini belirtti. Heyet, bu hususun Numan’ın kazaya az da olsa katkısal kusur eklediğini söyledi.

Heyet, sanığı Numan’ın ölümüyle sonuçlanan kazadan dolayı da 30 ay hapse mahkum etti.

Sanık Numan’ın ayrıca tahliye olduktan sonra bir yıl süreyle trafiğe çıkması da men edildi.