İlk iş nüfus sayımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde milletvekili aday adaylarını tanıtım etkinliği düzenledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli gecede yaptığı konuşmada toplumun tüm kesimlerine CTP altında birlik çağrısı yaptı. İncirli, "Birlik, mücadele ve dayanışmayla CTP, tek başına iktidara geliyor” dedi.

“Yeni bir dönem başlamıştır” diyen İncirli, CTP’nin sorumluluğunun memleketi yeniden canlandırmak ve hayata döndürmek olduğunu söyledi.

“Seçimin sonucunda CTP hem hükümete hem de yerel yönetimlere güçlü bir şekilde geliyor” diyen Beş yıldır ülkede yaşanan sorunlara işaret eden Sıla Usar İncirli, “Son beş yıldır bu memlekete yapmadıkları kötülük, ezmedikleri insan kalmadı. Adaleti yerle bir ettiler.” dedi.

CTP hükümete geldiğinde yapacağı ilk işin nüfus sayımı olacağını ifade eden İncirli, “Nüfus sayımını yapacak ve ülkenin görünmeyen o karanlık bölgelerinde yeniden devletin hakimiyetini kuracağız. Kaçak yaşamla ve kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026, 10:05