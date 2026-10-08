Tüm kesimlere destek verildi

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarını ziyaret ederek hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Ünal Üstel, fiyatlarda artış olduğu gibi maaşların da artırıldığını söyledi. Pazar ziyareti sırasında Diyalog muhabirinin sorularını da yanıtlayan Başbakan Üstel, halkı enflasyon karşısında ezdirmediklerini söyledi. Üstel “alım gücünün korunması amacıyla maaşlara artış ve tüm kesimlere destek yaptıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, Girne Çarşamba Pazarını ziyaret ederek hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti. Ziyareti esnasında talep ve sorunları dinleyen Üstel, pazarda Diyalog muhabirine konuştu. Dünyada enflasyon yaşandığını belirten Üstel, hükümet olarak halkın enflasyon karşısında ezilmemesi ve alım gücünün korunması amacıyla çeşitli artış ve destekler yaptıklarını söyledi.

Üstel, çalışanlara hayat pahalılığı oranında yapılan artışlarla alım gücünün korunmaya çalışıldığını belirterek, “Asgari ücret alan bir işçinin geçmişte aldığına bir de bugün aldığına bakın. Bir memurun bugün aldığı maaşla 5 sene önce aldığı maaşa bakın. Geçmişte fasulye 1 liraydı, maaşlar da ona göreydi” dedi.

Yalnızca çalışanlara ve asgari ücretlilere değil, toplumun bütün kesimlerine yönelik destek verdiklerini ifade eden Üstel, amaçlarının herkesin enflasyondan daha az etkilenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Üstel, “Ayda 300 milyon piyasaya para akıtıyor olmamız bir tarihtir” ifadelerini kullandı.

Çarşamba pazarındaki ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların durumunu gözlemlediklerini belirten Üstel, “Çarşamba pazarında yaptığımız gözlemde esnaf da vatandaş da memnundur” dedi.

Hal Yasası konusuna da değinen Üstel, yasanın tamamlandığını ve ihaleye çıkılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Üstel, “Biz bir sözü söylersek tarihini de söyleriz” ifadelerini kullandı.

Köyleri ziyaret etti

Öte yandan Üstel, Çayırova, Bafra, Pamuklu, Kumyalı ve Mehmetçik köylerinde vatandaşlarla buluştu. Hükümetin bölgeye kazandırdığı yatırımları ve hayata geçirilecek projeleri anlatan Üstel, seçim sürecine ilişkin de mesajlar verdi.

Üstel, hükümetin vizyonunu ve icraatlarını ortaya koyarak halkın karşısına çıkacağını vurgularken, muhalefete de “Sizin işiniz konuşmak, bizim işimiz ise çalışmak ve icraat yapmaktır” sözleriyle yanıt verdi.

Karpaz’a 25 yataklı modern hastane, ocak ayında hizmette

Sağlık yatırımlarına da değinen Üstel, Karpaz bölgesinde yapımı devam eden Pamuklu Hastanesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Üstel, 25 yataklı modern hastanenin ocak ayında halkın hizmetine sunulacağını ve 24 saat hizmet vereceğini belirtti.

“Bölgeye kadın eli değdi”

Büyükkonuk-Mehmetçik Belediyesi’nin çalışmalarına da değinen Üstel, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun göreve gelmesinin ardından bölgede önemli bir değişim yaşandığını söyledi.

Üstel, “Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne bir kadın eli değdiği ortadadır. Bölgemiz Fatma Çimen Tuğlu ile birlikte gelişmiş, düzenlenmiş ve hak ettiği değeri görmüştür. Belediye Başkanımız yıllarca bölgeye hizmet edecek, bölgemiz de Başkanımızın katkılarıyla gelişmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026, 10:03