Olmadı Mehmet

Suna ERDEN

Boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine tacizde bulunduğu, çocuklarıyla tehdit ettiği öne sürülen Mehmet Yalavaç tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

İddialara göre; zanlı ayrı yaşadığı eşinin eve gelmesini fırsat bilip, 36 yaşındaki kadını sıkıştırarak, cinsel talepte bulundu. Eşine cinsel tacizde bulunduğu esnada, “Her istediğimi yapacaksın. Her istediğimi yapmazsan çocukları sana göstermem, seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği öne sürülen zanlı önceki gün tutuklandı. Zanlının ayrıca eşini telefonla arayıp rahatsız ettiği de belirtildi.

Çocuklarıyla tehdit etti

Mahkemede iddiaları aktaran polis, olayın 29 Eylül 2021 tarihinde saat 13.00 sıralarında zanlının Lefkoşa’daki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, zanlının evin oturma odasında ayrılma aşamasında olduğu eşi Y.Y.'ya cinsel tacizde bulunduğunu, bu esnada “Her istediğimi yapacaksın. Her istediğimi yapmazsan çocukları sana göstermem, seni öldürürüm" demek suretiyle tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 5 Ekim 2021 tarihinde ise eşinin telefon hattını birkaç kez arayarak "Çocukların masraflarını karşılamazsan onları bir daha göremezsin" sözlerini sarf ederek, telefonda taciz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine önceki gün tutuklandığını ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kişinin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.