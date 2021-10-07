Tetikçinin hedefi İsrailli milyarderdi

Suna ERDEN

Larnaka Havaalanı üzerinden adaya gelen ve kuzeye geçen Azeri uyruklu 38 yaşındaki tetikçinin hedefinde İsrailli milyarder Teddy Sagi olduğu iddia edildi. Bir hafta süreyle KKTC’de konaklayan tetikçinin daha sonra güneye geçerek İsrailli iş adamının kullandığı ofisi takibe aldığı iddia edildi.

Rum ve İsrail istihbarat teşkilatlarının ortak çalışması sonucunda takibe alınan tetikçinin 28 Eylül’de güneyde kiralık bir araç içerisinde susturuculu silahla yakalanması sonrasında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü haber verildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, KKTC polisi bu gelişmelerden haberdar edilmedi.

Suikast girişiminin son anda önlendiği açıklanırken, İsrail hükümeti İran’ı suçladı.

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, hedefin Sagi değil, Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsrailli iş adamlarına yönelik bir terör eylemi olduğu öne sürüldü.

Bir diğer iddiada ise Sagi'nin Rus iş ortaklarına olan borçları nedeniyle öldürülmek istendiği ileri sürüldü.

İsrail'in en zengin dördüncü kişisi

Rum ve İsrail basınında yer alan haberlere göre; Rus pasaportu bulunan Azeri şahıs, Eylül ayı başlarında Larnaka Havaalanı üzerinden Kıbrıs’a geldi, daha sonra KKTC’ye geçerek bir otelde konaklamaya başladı.

Sık sık güney ile kuzey arasında mekik dokuyan; elektrikli scooter’la Metehan Sınır Kapısı’ndan giriş-çıkış yapan tetikçi, 28 Eylül’de Rum kesiminde yakalandı. Zanlının kiraladığı araçta susturuculu silah bulunurken, tetikçinin hedefinin İsrail'in en zengin dördüncü kişisi olan milyarder Teddy Sagi olduğu iddia edildi.

Zanlının Sagi'nin kullandığı ofis binasını dışarıdan incelediği belirtildi.

Vurup KKTC’ye kaçacaktı

Rum polisi tarafından tutuklanan zanlının güneyde iki araç kiraladığı belirtildi. Zanlının Rum polisiyle iş birliğinde bulunmadığı gibi sorulara da cevap vermediği, sadece Ay. Napa’da iki arabayı kiraladığı yerleri polise gösterdiği ifade edildi.

Azeri şahsın planının, hedefini vurmak ve daha sonra elektrikli scooter’la KKTC’ye kaçmak olduğu belirtildi.

Suç ortağı KKTC’de olabilir

Azeri şahsın telekomünikasyon verilerinden, Güney Kıbrıs’ta kaldığı süre içerisinde kimlerle bağlantılı kurduğunun araştırılacağı belirtilirken, Rum makamlarının, zanlının KKTC’de bir işbirlikçisi olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Ancak Rum yetkililerin suikasta dair istihbarat alınca Sagi'yi uyardığı, İsrailli iş insanının adayı terk ettiği belirtildi.

İki iddia var

İsrail basını, şüphelinin Rus mafyasıyla ilişkisi olduğunun tespit edildiğini, Sagi'nin Rus iş ortaklarına olan borçları nedeniyle öldürülmek istenmiş olabileceğini öne sürdü. İsrail basınında aynı zamanda, suikast girişiminin arkasında İran'ın bulunduğu iddiaları da yayımlandı.

Politis gazetesi de İran’ın 38 yaşındaki Azeri şahıs aracılığıyla, geçtiğimiz yıl Kasım ayında İran’ın nükleer programının “babası” olan Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi’nin öldürülmesi konusunda, İsrail’e misilleme yapmak istediğini öne sürdü.

İsrail İran’ı suçladı

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise“İran tarafından Kıbrıs’ta yaşayan İsrailli iş adamlarına yönelik bir terör eylemi planlandığı” iddia edildi. Bununla birlikte İsrail Başbakanlığı, hedefin Kıbrıs’ta yaşayan İsrailli milyarder Teddy Sagi olduğu yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

Sagi’nin şirketi Sagi Grup da iş adamının olası bir kurban olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Şirket yaptığı açıklamada, “suikastın hedefinin Teddy Sagi değil, Güney Kıbrıs’taki İsrailliler olduğunu” söyledi.

Büyük bir serveti var

Öte yandan Rum ve İsrail basınındaki son bilgilere göre; öldürülmek istenen Sagi, Forbes'a göre 5,6 milyar dolar değerinde bir servete sahip. Şans oyunları yazılımı şirketi Playtech ile Londra’da Camden Market’in sahibi olan Sagi, hayatının büyük bölümünü Kıbrıs’ta sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021, 10:21