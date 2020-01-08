Doğal kabus

Ömer KADİROĞLU

Ülkede genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar özellikle Lefke ile Güzelyurt’ta hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışların etkili olduğu Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde dereler taştı, yollar kapandı. Yeşilyurt’ta derivasyon kanalının patlamasından dolayı bölgeyi su bastı, ağıllar zarar görürken, birçok hayvan telef oldu.

Bölgeye çağrılan iş makinelerinin yardımıyla daha büyük zararlar yaşanmadan suyun tahliyesi sağlandı. Su taşkınlarından dolayı mağdur olan bölge halkın ise isyan etti ve siyasileri ilgisizlikle suçladı.

Karpaz bölgesinde ise fırtına kabusu yaşandı. Şiddetli fırtına nedeniyle Boltaşlı ve Ziyamet köylerinde elektrik direkleri devrildi, depolar uçtu, ağıllar zarar gördü. Yenierenköy Belediyesi ve KIB-TEK personellerinin çalışması sonrasında direkler yeniden dikildi ve dün saat 14.30 civarında Boltaşlı’ya yeniden elektrik akımı verildi. Köylüler 12 saati aşkın elektriksiz kalırken, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, belediye personelinin gün boyunca fırtınanın yol açtığı zararları gidermek için çalıştığını söyledi.

Dereler taştı, ağılları su bastı

Aşırı yağışların etkili olduğu Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde dün dereler taştı, yollar kapandı. İki bölgedeki derelerin tümü taşarken, bazı köylerde de sorunlar yaşandı. Taşpınar’da köprü taşarken, ağılları su bastı. Yaşanan su taşkınları nedeniyle Taşpınar-Güzelyurt yolu trafik akışına kapatıldı, Ulaşım Doğancı köyü üzerinden sağlandı.

Köy girişindeki yol ekskavatör yardımıyla ortadan açılarak suyun tahliyesi sağlandı. Söz konusu bölgede hayvancılıkla uğraşan birçok üreticinin hayvanları da telef oldu.

Yeşilyurt’taki derivasyon kanalı patladı

Yağışlardan dolayı önceki akşam Yeşilyurt- Lefke bölgesindeki derivasyon kanalı patladı. Patlama nedeniyle sular yerleşim yerlerine ve ağıllara aktı. Yaşanan su baskınları birçok ağılda hayvanları telef etti. Hayvan üreticileri, gece yarısından itibaren akmaya başlayan sulardan dolayı sabaha kadar nöbet tuttu.

Üreticilerin dışında askeri bölgelerde de ciddi sıkıntılar yaşandı. Mağduriyet yaşayan bölge halkı gün boyu su baskınlarıyla uğraşırken, Belediye Başkanları ve Kaymakamın dışında hiçbir siyasinin köylerine uğramadığını belirterek, isyan etti. Bölge halkı şunları söyledi:

Selim Cansal

“Kanal patladı ve önceki gece saat 20.30 sıralarından itibaren su akmaya başladı. Sabaha yakın saat 03.00 sıralarında sular çoğaldı ve şiddetli bir şekilde akmaya devam etti. Araç bulup buradaki hayvanlarımı kaldırmaya başladım. Hayvanların taşınması bitmeden su bu tarafa döndü ve birkaç hayvanımın telef olmasına neden oldu. Yemler, balalar ve samanlar da zarar gördü. Kanalı temizlerlerken betonu kırdılar. Kırılan beton patladı ve bir anda sular altında kaldık.”

Hasan Karadayı

“Resmen bir izdiham yaşadık. Mandıramda bulunan hayvanlarım zarar gördü. Zararımın ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyorum çünkü mandırama halen ulaşamadım. Sular çekilince zarar tespiti yapabileceğim.

Ahmet Günalp

“Trodoslardan dökülen sular bölgemizi bastı. Ağıllarımıza gidemez durumdayız. Şu anda mandıramda bulunması gereken 80 civarı hayvanım yerinde yok. Saat 12.00 sularına kadar ne yardım olarak ne de paramızla bir ekskavatör bulabildik. Tüfekçi LTD Lefkoşa’dan bir ekskavatör göndererek bizlere yardımcı oldu.

Belediye Başkanı ve Kaymakam dışında kimse bölgeye gelmedi. Bu durum bizleri üzdü. Oy istemeye bu köyün yolunu bulup geliyorlar ancak şimdi gelip ne olduğumuzu görmediler. Sular ne kadar çabuk çekilirse zararımızı o kadar çabuk öğrenip kalan hayvanlarımız için bir çalışma yapacağız.”

Karpaz’ı fırtına vurdu

Lefke ve Güzelyurt bölgesinde su taşkınların yaşanırken, Karpaz’ı şiddetli rüzgâr vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle Boltaşlı ve Ziyamet köylerinde sorunlar yaşandı. Boltaşlı köyünde elektrik direkleri devrildi, depolar uçtu, ağıllar zarar gördü. Sabaha yakın saat 03.00 civarında köyün bir kesimine elektrik verilemedi.

Yenierenköy Belediyesi ve KIB-TEK personellerinin çalışması sonrasında direkler yeniden dikildi ve dün saat 14.30 civarında yeniden bölgeye elektrik akımı verildi. Köylüler 12 saati aşkın elektriksiz kaldı. Boltaşlı’da ayrıca bazı evlerdeki su depoları yine şiddetli rüzgârın etkisiyle çatıdan uçtu.

Şiddetli fırtına köydeki birçok ağacı da söktü.

Belediye ekipleri kırılan ve tehlike arz eden ağaçları topladı.

Yeşilırmak: Gerekenler yapıldı

Ziyamet köyünde de şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağıllar büyük zarar gördü. Hayvanların yağmurdan korunduğu alüminyumlar şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden söküldü. Fırtına nedeniyle büyük zarar olsa da herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Öte yandan Aslanköy - Paşaköy arasında kalan yol, bölgede bulunan derenin taşması sonucu su altında kaldı, can ve güvenliği açısından yol ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Vadili- İnönü-Akdoğan güzergâhından sağlandı.

Yeşilırmak: Ekipler sıkıntıları gidermek için çalıştı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, belediye personelinin gün boyunca fırtınanın yol açtığı zararları gidermek için çalıştığını söyledi.

Geçen yıl yaşanan sel felaketlerinden ders çıkardıklarını ve gereken işleri yaptıklarını söyleyen Yeşilırmak, “Yağışlar sıkıntı yaratmadı ancak Boltaşlı ve Ziyamet’te fırtına sıkıntılar yaşattı. Özellikle Boltaşlı’daki bir ağılda büyük maddi hasar meydana geldi” dedi.

En fazla yağış Karpaz’a düştü

Bu arada Meteoroloji Dairesi verilerine göre; önceki gece en çok yağışı Karpaz bölgesi aldı.

Meteoroloji Dairesi tarafından önceki gün 08.00 ile dün 08:00 saatleri arasında yapılan ölçümlerde, metrekareye, Mehmetçik’e 49; Yenierenköy ve Ziyamet’e 43, Akıncılar’a 38; Gazimağusa ve Sipahi’ye 33, İskele’ye 29, Girne’ye 28, Doğancı’ya 27; Karaoğlanoğlu ve Esentepe’ye 26, Kaleburnu ve Zafer Burnu’na 22; Geçitkale ve Dipkarpaz’a 21 kilogram yağış düştü.

Geriye kalan bölgelerde 20 kilogramın altında yağış oldu.

Meteoroloji uyardı

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, etkili yağışların Cumaya kadar süreceğini duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Daire tarafından yapılan açıklamada: “Bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların cuma günü öğle saatlerine kadar etkili olması; yer yer metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağmur düşmesi bekleniyor” denildi.

Kanlı Dere’nin Güney Kıbrıs’taki bölümü taştı

Ayrıca son 24 saattir bölgeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar nedeniyle Kanlı Dere’nin Güney Kıbrıs’taki bölümü taştı.

Kanlı Dere’nin taşması sonucu Strovolo’da sorunlara yol açtı. Belediye Tiyatrosu önünde bulunan köprü, taşan sular nedeniyle kullanılamaz hale gelerek trafiğe kapatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yoğun yağışlarla su seviyesi yükselen Kanlı Dere’nin Lefkoşa’nın kuzeyindeki bölümünde şu an için taşma riski bulunmadığını söyledi.

Harmancı, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin herhangi bir riske karşı derelerin su seviyesini düzenli olarak kontrol ettiğini bildirdi.